Stadt Harzgerode will Vereine fördern

Wenn Harzgeröder Vereine Photovoltaikanlagen installieren wollen, will das die Stadt künftig bezuschussen.

Harzgerode/MZ - Nachdem sich die Mitglieder des Haupt- und Finanzausschusses erst in ihrer jüngsten Sitzung für die Anschaffung einer Photovoltaikanlage für die Grundschule ausgesprochen und eine außerplanmäßige Auszahlung in Höhe von 36.500 Euro beschlossen haben, werden sich die Stadträte auch in der nächsten Sitzungsrunde mit dem Ausbau erneuerbarer Energien befassen. Dann soll ihnen eine neue Förderrichtlinie vorgestellt werden.