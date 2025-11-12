Die Zufahrt von der Mittelstraße zum Marktplatz in Harzgerode ist wieder frei - nach über zwei Jahren. Welche Einschränkungen weiter bestehen.

Mittelstraße in Harzgerode geöffnet: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Die Zufahrt zum Markt, aus der Mittelstraße kommend, ist wieder frei.

Harzgerode/MZ/tho. - Nach fast drei Jahren andauernder Sperrung besteht in Harzgerode wieder freie Fahrt von der Mittelstraße auf den Marktplatz – zumindest für Fahrzeuge, die nicht breiter als 2,40 Meter und nicht höher als vier Meter sind. Eine entsprechende Beschilderung weist darauf hin.