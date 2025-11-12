weather wolkig
  4. Baustelle: Mittelstraße in Harzgerode geöffnet: Was Autofahrer jetzt beachten müssen

Die Zufahrt von der Mittelstraße zum Marktplatz in Harzgerode ist wieder frei - nach über zwei Jahren. Welche Einschränkungen weiter bestehen.

Aktualisiert: 12.11.2025, 10:09
Die Zufahrt zum Markt, aus der Mittelstraße kommend, ist wieder frei. Foto: Stadt Harzgerode

Harzgerode/MZ/tho. - Nach fast drei Jahren andauernder Sperrung besteht in Harzgerode wieder freie Fahrt von der Mittelstraße auf den Marktplatz – zumindest für Fahrzeuge, die nicht breiter als 2,40 Meter und nicht höher als vier Meter sind. Eine entsprechende Beschilderung weist darauf hin.