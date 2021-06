„Spendensammler“ haut in Gernrode mit 50 Euro ab

Gernrode - Ein bislang unbekannter Mann hat eine Rentnerin um 50 Euro Bargeld geprellt, wie Polizeisprecher Uwe Becker mitteilte. Nach gegenwärtigem Ermittlungsstand sprach der Unbekannte die 78-Jährige in einem Supermarkt in der Quedlinburger Straße an. Er gab vor, Spenden für bedürftige Kinder zu sammeln und zeigte der Rentnerin eine Sammelliste mit vermeintlich gespendeten Beträgen und Unterschriften. Da die Frau gern 10 Euro spenden wollte aber nur einen 50 Euro Schein hatte, nahm der Unbekannte diesen mit der Anmerkung, ihn auf dem Parkplatz im Fahrzeug, wo seine Frau warte, zu wechseln. Er ging daraufhin zu einem Pkw, stieg in ein und verschwand. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um eine blaue BMW Stufenhecklimousine mit bulgarischem Kennzeichen. Der gesuchte Mann wird ca. 1,70 Meter groß beschrieben. Er trug kurzes schwarzes Haar.

Die Polizei warnt vor dieser Betrugsmasche und sucht insbesondere den beschriebenen blauen BMW.

Sachdienliche Hinweise erbittet das Polizeirevier Harz in Halberstadt unter Telefon 03941/674-293. (mz)