Sparkasse rät zu Alternativen Harzsparkasse schließt Filiale in Bad Suderode: Was Nutzer jetzt wissen müssen

Die Harzsparkasse stellt die Beratung in ihrer Geschäftsstelle in Bad Suderode zum Jahresende 2023 ein. Das Kreditinstitut empfiehlt Nutzern Filialen in der Nähe als Alternative.