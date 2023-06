Soziale Projekte im Harz unterstützen: So werden spielend Spenden gesammelt

Tischkickerturnier in Quedlinburg

Eindrücke von dem vergangenen Tischkicker-Turnier 2022 auf dem Marktplatz in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - Ein Team versucht, einen über das Spielfeld rollenden Ball in das Tor zu schießen; doch die Spieler haben die Rechnung ohne ihre Gegner gemacht. Auch wenn dieses Szenario einem Fußballspiel ähnelt, gibt es einen großen Unterschied: Die Fußballer sind an Stangen befestigt, die von Spielerinnen und Spielern geführt werden. Es handelt sich um Tischkicker, eine Leidenschaft, die Jens Hoyer mithilfe des 2019 von ihm ins Leben gerufenen Turniers zu einer Tradition in Quedlinburg machen möchte.