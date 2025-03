Hilfe für Tiere in Not im Harz Sorgen im Tierheim Quedlinburg: Verein richtet Bitte an die Stadt

Fundtiere in Not oder herrenlose kranke Haustiere finden Hilfe im Tierheim in Quedlinburg. Doch jetzt müssen die Helfer eine Bitte an die Stadt richten. Welche das ist, und wie die Stadt reagiert.