Soll ein barocker Prunksarg in Pansfelder Johanniskirche bleiben?

Pansfelde/MZ - Über ihr Leben ist nur wenig bekannt, kaum etwas erinnert heute noch in Pansfelde an Maria Catharina von der Asseburg, die 1671 mit gerade einmal 26 Jahren starb. Sie wurde in einer kleinen Gruft direkt neben der St.-Johannis-Kirche im Ort beigesetzt. Nachdem ihr Sarg und der ihres Mannes Bernhard im vergangenen Sommer im Zuge der Schwammsanierung in der Gruft aufwendig geborgen wurden, steht die Kirchengemeinde vor einem Problem: Was tun mit Catharinas Prunksarg, der so beschädigt ist, dass eine Restaurierung 15.000 Euro kosten würde?

