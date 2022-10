Solarstrom für die Schule in Harzgerode

Harzgerode/MZ - Die Stadt Harzgerode will künftig verstärkt auf Solarenergie setzen - und Photovoltaikanlagen auf den Dächern kommunaler Objekte errichten. Vor allem auf Gebäuden, die ihren hauptsächlichen Stromverbrauch tagsüber hätten, könne das zu erheblichen Entlastungen im Haushalt führen, heißt es in einer Beschlussvorlage, die derzeit die Gremien passiert. Den Anfang will die Stadt in der Grundschule „Weißer Garten“ machen. Auf deren Dach sollen schon bald Photovoltaik-Module installiert werden. „Wir sind in der Verantwortung, uns zukunftsfähig aufzustellen. Es kann nicht nur in die Richtung gehen, dass wir alles abschalten“, sagt Bürgermeister Marcus Weise (CDU) angesichts der in den zurückliegenden Monaten stark gestiegenen Energiepreise.

