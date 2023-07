Familie Linsen hat einen Traum umgesetzt und einen kleinen Betrieb eröffnet: Sie verkauft Softeis in Hausneindorf. Wie der Start war und wann der Hof des Pfarrhauses geöffnet ist.

Softeis gibt es jetzt im alten Pfarrhaus in Hausneindorf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Hausneindorf/MZ - Cremige Erfrischungen bietet Familie Linsen in Hausneindorf seit kurzem an: „Softeis im Pfarrhaus“ heißt ihr kleiner Betrieb. „Vanille haben wir immer, heute auch Minze. Oder beides zusammen“, erklärt Lotta an der Ausgabe. Als leckere Garnierung sind unter anderem Erdbeer- und Schokoladensoße, Krokant, bunte und blaue Streusel im Angebot. Oder Zucker und Zimt – die Idee stammt von ihrer besten Freundin Lillie und wurde prompt mit aufgenommen.