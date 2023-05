Die Hilfsorganisation will ihre Angebote in Ballenstedt ausweiten und Schüler im Umgang mit digitalen Medien stärken. Dafür braucht sie noch Unterstützung.

In einem Pilotprojekt will der Malteser Hilfsdienst in Ballenstedt Kinder und Jugendliche im Umgang mit sozialen Medien stärken.

Ballenstedt/MZ - Der Malteser Hilfsdienst in Ballenstedt will wachsen. Wobei eine Erweiterung des Standortes in baulicher Weise nicht geplant ist, wie Mandy Hannemann, Sprecherin der Malteser-Landesgeschäftsstelle Sachsen-Anhalt, auf Nachfrage der MZ betont. Vielmehr will sich der Hilfsdienst mit seinen sozialen Angeboten breiter aufstellen.