So soll 2022 in Quedlinburg das Jubiläum der Ersterwähnung der Stadt gefeiert werden

Der jährlich stattfindende Kasierfrühling soll im kommenden Jahr in die Königstage integriert werden.

Quedlinburg/MZ - Die Ideensammlung und Planungen laufen seit Monaten: Im kommenden Jahr möchte die Stadt Quedlinburg feiern, dass sich ihre Ersterwähnung im April zum 1.100. Mal jährt. „Wir sind jetzt in der Konkretisierung der Pläne und Finanzen“, sagte Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) in der Sitzung des Kultur- und Sozialausschusses am Donnerstagabend.