So beginnt in Quedlinburg wieder das öffentliche Leben

Kindergärten, Gastronomie, Museen, Handel, Stadtverwaltung - wir haben uns erkundigt, was jetzt möglich ist.

Die Münzenberger Musikanten sind nicht mehr allein auf dem Quedlinburger Markt: Die Plätze in der Außengastronomie sind gut besetzt, Touristen bummeln wieder über den Marktplatz.

Quedlinburg - Die Bundesnotbremse ist aufgehoben, auch in Quedlinburg wird das öffentliche Leben wieder hochgefahren und sind wieder Touristen unterwegs. Über den Stand in den verschiedensten Bereichen von Kindereinrichtungen über Tourismus bis hin zum Parken haben Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) und die Verwaltungsspitze in einem Pressegespräch informiert.