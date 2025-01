Früh übt sich, wer hoch hinaus will: Der Wintersportverein Harzgerode lädt zum Schnuppertag im Skispringen ein. Was die Kinder am Wochenende erwartet.

Harzgerode/MZ. - Die Skispringer des Wintersportvereins (WSV) Harzgerode könnten Nachwuchs vertragen. Aus diesem Grund findet am kommenden Wochenende auch ein Schnuppertag an der Ernst-Bremmel-Schanze am Apfelberg in Harzgerode statt.