Sicher durch die Kurve: Motorradfahrer trainieren in Reinstedt

Zwei Teilnehmerinnen folgen der Instruktorin, die vormacht, wie man sich in die Kurven legen sollte.

In kleinen Gruppen fahren sie über den Harz-Ring. Immer zwei Motorradfahrer folgen einem Instruktor, der ihnen vormacht, enge Kurven sicher zu nehmen. Dazu lehnt der Fahrer seinen Körper noch weiter zur Seite in die Kurve als das Motorrad. Körper und Krad sollen also keine gerade Linie bilden. Laien unter den Zuschauern rechnen schon fast mit einem Sturz - das Gegenteil ist jedoch der Fall: Durch die größere Neigung und den geänderten Schwerpunkt ist der Fahrer sicherer unterwegs. Gleichzeitig hat der Reifen besseren Kontakt zum Asphalt.