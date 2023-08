Wo sich früher Sportplatz und Schulhof befanden, ist jetzt Baustelle: An der ehemaligen Schule in Bad Suderode entstehen neue Häuser.

Bad Suderode/MZ - Der große Kran ist ein weithin sichtbares Zeichen: An der ehemaligen Schule an der Nordhäuser Heerstraße in Bad Suderode wird gebaut. Und nicht nur an, sondern auch im Schulgebäude und der einstigen Turnhalle. Insgesamt entstehen durch Neubau und Sanierung 92 altersgerechte Wohnungen.