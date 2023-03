Karl Stadelmann, der 1953 in die Freiwillige Feuerwehr Gernrode eingetreten und bis heute Mitglied ist, wird geehrt.

Ehrenamt in Gernrode

Karl Stadelmann ist seit 70 Jahren bei der Freiwilligen Feuerwehr Gernrode. Dafür wurde er am Sonnabend durch Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (r.) geehrt.

Gernrode/MZ - 70 Jahre nach seinem Eintritt ist Karl Stadelmann noch heute Mitglied der freiwilligen Feuerwehr in Gernrode. Das sei doch selbstverständlich, sagt er am Sonnabendabend. Da ist er in der Jahreshauptversammlung der Ortswehr geehrt worden. Ein sehr seltenes Jubiläum und ein „unfassbar“ langes Engagement, wie die Gratulanten – darunter Quedlinburgs Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU), der Gernröder Ortswehrleiter Florian Gesche, der stellvertretende Quedlinburger Stadtwehrleiter Sebastian Petrusch, und der amtierende Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbandes Altkreis Quedlinburg, Nico Korsowski, – sagen.