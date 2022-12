Ortschaftsrat und Heimatverein Meisdorf haben eine selbstgebaute Sitzbank an einem Wanderpunkt im Selketal aufgestellt. Sie wurde gestohlen. Ein Finderlohn wurde ausgesetzt.

Die Sitzbank am kleinen Wanderstützpunkt an der Wieseröder Kreuzung im Selketal wurde gestohlen.

Meisdorf/MZ - „So eine Bank ist schwer. Wir haben sie damals zu dritt transportieren müssen, die heben Sie nicht einfach so weg“, sagt Ralf Bianga. Der Meisdorfer Ortsbürgermeister ist richtig sauer: Die Sitzbank, die Ortschaftsrat und Heimatverein im September in einer gemeinsamen Aktion an der Wieseröder Kreuzung – sie verbindet die Landstraßen zwischen Meisdorf, Wieserode, Ermsleben und Pansfelde – aufgestellt hatten, ist von Unbekannten gestohlen worden.