Seit 75 Jahren in der Familie: Welche Pläne Maxitrol Thale hat

Das Firmenjubiläum wird mit einem Tag der offenen Tür gefeiert. Die Geschäftsführer kommen dafür aus den USA in den Harz - und reden über die Zukunft des Unternehmens.

Thale/MZ - 75 Jahre Erfahrung beim Entwickeln und Herstellen von Gasdruckreglern hat das US-Unternehmen Maxitrol. In Thale, dem europäischen Hauptsitz des inhabergeführten Unternehmens ist nun, mit einem Jahr Verspätung, das 75-jährige Firmenjubiläum mit einem Tag der offenen Tür gefeiert worden. Dafür sind die beiden Geschäftsführer, Larry Koskela und Bonnie Kern-Koskela, extra aus den Vereinigten Staaten angereist. „Es ist uns wichtig, dass wir mit all unseren Mitarbeitern in Deutschland, unseren Kunden, Lieferanten, den anderen Unternehmen im Gewerbegebiet und der lokalen Politik feiern“, sagte Bonnie Kern-Koskela, die Tochter des Unternehmensgründers Frank Kern.