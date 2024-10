Altenbrak soll an eine zentrale Schmutzwasserentsorgung angeschlossen werden. Dafür laufen aktuell parallel Arbeiten im Ort. Welche Schwierigkeiten und welches Ziel es gibt.

Mitarbeiter der beauftragten Firma Partner Bau sind in Altenbrak dabei, einen Schmutzwasserkanal zu errichten.

Altenbrak/MZ. - Stück für Stück entsteht in Altenbrak gerade ein neues Kanalnetz, mit dem die rund 110 Grundstücke im Ort an eine zentrale Schmutzwasserentsorgung angeschlossen werden. Gebaut wird dabei an zwei Stellen parallel.