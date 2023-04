L83/Halberstadt (vs) - Zu einem schweren Unfall ist es am Freitag im Landkreis Harz gekommen. Die betroffene Motorradfahrerin sei lebensbedrohlich verletzt worden, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Demnach soll die 34-jährige Frau aus Halberstadt zunächst mit ihrem Motorrad auf der die Landstraße L83 zwischen Röderhof und Halberstadt unterwegs gewesen sein. In einer Linkskurve kam sie nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und kam dann auf der L83 zum Liegen.

Die junge Frau soll bei dem Unfall lebensbedrohliche Verletzungen erlitten haben und kam mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik, heißt es.

Am Motorrad entstand Totalschaden.

Für die Zeit der Rettung, Bergung und Unfallaufnahme musste die Landstraße für mehrere Stunden gesperrt werden.