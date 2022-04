Schwarzfahrer muss in Haft

Quedlinburg/MZ - Es ist keine Verkehrskontrolle. Vielmehr ist ein Polizeibeamter an einem Nachmittag im März vergangenen Jahres beim Einkaufen. Als er den Markt in Harzgerode verlässt, fahren ein Leichtkraftrad und ein Moped an ihm vorbei. Dem Polizisten fällt der Mopedfahrer sofort auf; der Beamte weiß, dass dieser keine Fahrerlaubnis hat. Er macht mit seinem Handy Fotos.