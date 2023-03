In einer emotionalen Diskussionsrunde in Meisdorf zur Situation an der Landesstraße 230 werden verschiedene Möglichkeiten durchgespielt.

Meisdorf/MZ - 300.000 Straßenbäume stehen in Sachsen-Anhalt, sagt Michael Schanz. Er muss es als Regionalleiter West der Landesstraßenbaubehörde (LSBB) wissen. Am Dienstag standen die Obst-Bäume an der Landesstraße 230 zwischen Ermsleben nicht nur am Straßenrand, sondern im Mittelpunkt einer durchaus emotional geführten Debatte in einer öffentliche Sitzung des Meisdorfer Heimatvereins.