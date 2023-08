Landkreis Harz/MZ - Abc-Schützen aufgepasst! In einem Radius von 500 Metern rund um die Grundschule Marktschule in Quedlinburg gibt es sechs Straßenabschnitte, auf denen es im vergangenen Jahr je einen Verkehrsunfall mit Personenschaden gegeben hat. Und auch einen Abschnitt mit mehreren Unfällen, bei denen jemand zu Schaden gekommen war. Das geht hervor aus einer interaktiven Karte, die das Statistische Landesamt im Internet zur Verfügung stellt.

Anlässlich des neuen Schuljahres – es startete am Donnerstag, und am 21. August sind die Erstklässler erstmals unterwegs – aktualisierte die Behörde die Karte mit allen Schulstandorten und erfassten Unfällen mit Personenschaden. Darüber hinaus sind Haltestellen des öffentlichen Nahverkehrs in die Darstellung aufgenommen worden. Darüber informiert das Landesamt in einer Mitteilung unter dem Titel „Den Schulweg sicher gestalten“.

Darin heißt es: „Ausgehend von einem selbst gewählten Standort lassen sich Schulen in einem definierten Umkreis darstellen. Mit der Kartenanwendung lassen sich unter anderem folgende Fragen nicht nur für die Erstklässlerinnen und Erstklässler beantworten: Welche allgemeinbildenden Schulen gibt es in meiner Nähe? Wie lang ist der Schulweg? An welchen Straßen muss mein Kind auf dem Schulweg besonders aufmerksam sein?“

In den drei kreisfreien Städten des Landes sowie in den Mittelzentren ist nahezu alle Schulformen verfügbar. In den übrigen Gemeinden Sachsen-Anhalts ist die Schuldichte geringer, die Entfernung vom Zuhause bis zur Schule entsprechend größer. „Besondere Aufmerksamkeit erfordert die Sicherheit des Schulwegs. In den Schulatlas fließen daher zusätzlich Daten aus der Statistik der Verkehrsunfälle ein. Diese ermöglichen, Straßenabschnitte mit erhöhter Anzahl an Unfällen zu erkennen“ – und vielleicht besser eine andere Strecke für den Schulweg auszuwählen.

Ein beispielhafter Blick nach Thale zeigt, dass sich Mädchen und Jungen in Acht nehmen sollten, wenn sie auf dem Schulweg zum Beispiel am Obersteigerweg unterwegs sind.

Die informative Karte mit Schulen, Haltestellen und Unfällen 2022 ist unter https://www.stala.sachsen-anhalt.de/interaktive_anwendungen/Allgemeinbildende_Schulen.html im Internet zu finden.