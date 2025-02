Thale/MZ. - Wenn im Herbst eine Heizungsanlage in einer Grundschule samt Hort ausfällt, dann drängt vor allem die Zeit, sie zu reparieren. Und bitter für den kommunalen Jahres-Etat einer Stadt ist es auch. Die Heizung in der städtischen Einrichtung in Westerhausen musste vergangenes Jahr plötzlich erneuert werden: „Das war eine große Nummer“, sagt Frank Hirschelmann, Leiter des Amtes für Bürgerdienste, mit Blick auf die Kosten von etwa 100.000 Euro. „Wir mussten den Haushalt in sich umbauen.“

