Schule ist in Ermsleben ist 50: Das wird gefeiert

Was der erste Schulleiter über den Start berichtet und was am Sonnabend geplant ist.

Ermsleben/MZ - Fünf Jahrzehnte ist es her, dass an der Konradsburger Straße in Ermsleben eine neue Schule gebaut und eröffnet wurde. Ein Jubiläum, das am Sonnabend, 8. Oktober, gewürdigt werden soll - auch mit Erinnerungen an die zurückliegende Zeit. Mit dabei sein möchte dann auch Hans Dittrich, der erste Leiter der neuen Schule.