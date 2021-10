Am Mittwoch fuhr ein mit ca. 30 Schülerinnen und Schülern besetzter Bus auf der Landesstraße 66 aus Richtung Wedderstedt kommend nach Quedlinburg, als gegen 6.45 Uhr auf Höhe des Instituts für Züchtungsforschung ein Wildschwein die Fahrbahn querte und mit dem Bus kollidierte. Das Tier verendete am Unfallort. Der Busfahrer und die Fahrgäste blieben unverletzt. Am Schülerbus entstand Sachschaden.