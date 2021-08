Schöne Bilder vom Garten-Glück in Gernrode

Gernrode/MZ - Jeden Morgen geht Inge Roost in ihren Garten und „begrüßt“ ihre Blumen. Viele davon hat sie schon fotografiert, einige sind jetzt in der Alten Elementarschule in Gernrode zu sehen. Dort präsentiert der Kulturverein Andreas Popperodt eine Auswahl von Natur- und Landschaftsaufnahmen der Hallenserin, entstanden im Garten, auf Ausflügen und auf Reisen.

„Wir suchen immer etwas, womit wir beschäftigt sind“, sagt sie und blickt auf ihren Mann Klaus, der ihr Hobby zwar nicht teilt, aber sie dabei maßgeblich unterstützt. „Abends wird ein Plan gemacht, wohin wir am nächsten Tag fahren“, sagt er. „Er fährt mich hin, wohin ich will“, sagt Inge Roost, die ihrem Mann für die Unterstützung dankt, die sich nicht nur auf das Fahren beschränkt.

Spezielle Kameravorrichtung für Makroaufnahmen gebaut

Für die von ihr so geliebten Makroaufnahmen hat Klaus Roost seiner Frau eine spezielle Kameravorrichtung gebaut, ebenso einen höhenverstellbaren Ständer für eine Glaskugel, durch die Inge Roost ebenso gerne fotografiert. Und er baute auch eine Vorrichtung, mit der sich Fotohintergründe drapieren lassen, um beispielsweise einen Kranz aus Gänseblümchen ein bisschen romantischer wirken zu lassen. Das Bild ist in der Ausstellung zu sehen.

Mit der Zeit hat Klaus Roost den Blick seiner Frau für Fotomotive sehr gut kennengelernt und weiß, was ihr vor die Kamera kommen muss. Da ist vorausschauendes Fahren von Vorteil: „Mein Mann muss an der Straße immer anhalten, wenn ich etwas sehe - Mähdrescher oder Rehe zum Beispiel.“ Denn: „Ich muss es sehen, und es muss mir gefallen“, erklärt sie. „In Gedanken weiß ich, wie das Bild aussehen muss.“

Mit Korb und Kamera unterwegs

Sind sie mit dem Auto unterwegs, macht er sie seinerseits auf Motive aufmerksam, und gehen sie Pilze sammeln, ist das nicht anders: „Wenn er einen besonderen Pilz sieht, dann ruft er mich, und ich fotografiere. Er hat den Korb, ich die Kamera.“ Die Hallenserin fotografiert seit vielen Jahren, 2012 entdeckte sie die Digitalfotografie für sich. Freunde hatten sie später davon überzeugt, einer Facebook-Gruppe beizutreten. „Ich wollte das nie, aber jetzt bin ich davon begeistert.“ Ob ihre Fotos dabei positive Kommentare bekommen, ist ihr nicht so wichtig: „Mir gefällt das Bild, das ich einstelle.“

Fotografie sei schon immer „mehr oder weniger ein Hobby“ gewesen, erzählt Inge Roost, die zuletzt als Einrichtungsberaterin in einem Möbelhaus gearbeitet hat. Aber 2021, nach dem Kauf eines Laptops, „ging’s richtig los“. Tausende von Fotos hat sie auf der Festplatte; löschen möchte sie davon am liebsten keins: „Ich denke mir, das kannst du noch mal gebrauchen.“ Für Nachbearbeitungen am Computer zum Beispiel, wenn sie spezielle Effekte schaffen will. Arbeiten, die sie sich für den Winter vornimmt, wenn im Garten Ruhe eingekehrt ist. Denn dort sind Inge und Klaus Roost am liebsten.

Das Glück liegt im Garten

Die Einschränkungen durch die Coronapandemie haben das unternehmungslustige Paar zurückgeworfen. „Da ist es ein Glück, dass wir unseren Garten haben“, sagt Klaus Roost. Schon frühmorgens um sieben Uhr ist seine Frau dort mit der Kamera unterwegs und wartet darauf, dass sich die Blüten der Blumen öffnen. So entstehen Fotos wie das einer Mohnblume, die gerade dabei ist, ihr grünes Hütchen abzustreifen, das sie zuvor schützend umschlossen hat.

Die Ausstellung ist bis Ende November montags bis freitags von 10 bis 12 und 14 bis 16.30 Uhr sowie samstags von 14 bis 17 Uhr zu sehen.