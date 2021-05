Schon sieht die Welt ein Stückchen freundlicher aus

Quedlinburg - Quedlinburg ist voller Tierfreunde. Das erkennt man nicht nur an den vielen Hunden und Katzen, die zum täglichen Straßenbild gehören, sondern auch an all den tierlieben Gesten, auf die man überall in der Stadt trifft: den Trinknäpfen vor den Geschäften, den Liegekörbchen auf den Fensterbänken und nicht zuletzt den Sammelboxen, die in Supermärkten zu Futterspenden für das lokale Tierheim aufrufen. Für viele Menschen ist ihr Haustier mehr als nur eine angenehme Ergänzung ihres Alltags, nämlich ein echtes Familienmitglied. Besonders jetzt, wo durch die Corona-Pandemie zwischenmenschliche Kontakte schon so lange auf Sparflamme laufen, wird der Bezug zum tierischen Gefährten umso wertvoller.

Graupapagei Willi muntert wieder auf

Diese Erfahrung haben auch Annelie (62) und Klaus Schulz (77) gemacht. Vor der Pandemie genoss das Rentnerehepaar ein reges Sozial- und Familienleben. „Als es mit Corona losging, konnten wir unsere Enkel plötzlich nur noch über Videoanruf sehen“, berichtet Annelie Schulz betrübt. „Einerseits kann man natürlich froh sein, dass es diese Möglichkeit überhaupt gibt. Andererseits sind wir nach diesen Anrufen oft besonders traurig, weil der Unterschied zum direkten Kontakt in diesen Momenten umso deutlicher wird.“

Glücklicherweise ist dann Graupapagei Willi mit Trost zur Stelle. Seit 27 Jahren lebt er schon bei Familie Schulz, und so scheint er manchmal genau zu spüren, wann ein wenig Aufmunterung fällig ist – und fängt dann an, Verstecken zu spielen. „Beim Anblick von Willi, wie er hinter den Vorhang watschelt und dann unterm Saum hervorlugt, müssen wir wieder lachen“, sagt Klaus Schulz. „Und schon sieht die Welt wieder ein Stückchen freundlicher aus.“

Um Tiere kümmern als Ausgleich

Auch bei Norbert Goihl (59) dreht sich dieser Tage vieles um das, was er seinen „kleinen Zoo“ nennt. Als langjähriger Nutztierhalter beschreibt er die Mensch-Tier-Beziehung zwar eher unsentimental, aber auch für ihn hat die tägliche Versorgung seiner Hühner, Enten, Kaninchen und Ponys eine erdende Wirkung. „Das Kümmern um meine Tiere war für mich schon vor der Pandemie ein Ausgleich zur Arbeit als Großhandelskaufmann“, erklärt er.

„Jetzt bin ich wie so viele andere in Kurzarbeit, aber mir wird trotzdem nicht langweilig. Die Tiere müssen artgerecht versorgt und gepflegt werden. Das gibt dem Tag Struktur, und am Abend hat man das befriedigende Gefühl, etwas Sinnvolles geschafft zu haben. Und gut für die Gesundheit ist das Bewegen an der frischen Luft sowieso.“

Goihl ist nicht der Typ, der gerne hochtrabende Reden hält, aber wenn man sieht, wie liebevoll er mit seinen beiden Ponys umgeht, gewinnt man den Eindruck, dass die Verbindung zu seinen Tieren um einiges emotionaler ist, als es seine Worte verraten. Darauf angesprochen, muss er lachen. „Ja, das stimmt wohl, die Tiere sind tatsächlich gut für die Seele. Mein Großvater war Kutscher von Beruf, da ist mir die Liebe zu Pferden wahrscheinlich schon in die Wiege gelegt worden.“

Ein Herz für Katzen

Dagegen schlägt das Herz von Celina Müller (20) vor allem für Katzen. Gleich vier dieser Tiere haben bei ihr ein Zuhause gefunden. „Vor zwei Jahren habe ich einen Kater und eine Katze adoptiert“, erzählt sie. „Am Anfang war ich mir nicht ganz sicher, wann der richtige Zeitpunkt für eine Kastration ist. Bevor ich das überhaupt entscheiden konnte, hatten die beiden schon Nachwuchs.“

Besonders in diesen Zeiten mag sie ihre quirlige Katzenfamilie – trotz so mancher Störung ihrer wohlverdienten Nachtruhe – nicht mehr missen. Als Angestellte eines gastronomischen Lieferservice ist ihr Berufsalltag durch die Corona-Krise eher hektischer als ruhiger geworden. Zum einen gebe es einfach mehr zu tun, zum anderen sei die Stimmung bei den Kunden deutlich angespannter. Man merke einfach, dass vielfach die gewohnten Formen des Ausgleichs fehlen.

Das kann Müller selbst nur allzu gut nachvollziehen. „Man kann sich nicht mal eben mit Freunden treffen oder feiern gehen. Wenn ich nach der Arbeit ständig allein in meiner Wohnung hocken würde, würde ich durchdrehen.“ Da sei es besonders schön, freudig von den Katzen begrüßt zu werden. „Das hört sich vielleicht etwas komisch an“, bemerkt Müller, „aber es ist dann, als ob sie sagen würden ‚Schön, dass du wieder da bist‘. Wie Kinder, um die man sich kümmert, und die einem Zuneigung zurückgeben.“

Beruhigende Wirkung auf menschliches Wohlbefinden

Diese positive Wirkung von Haustieren auf das menschliche Befinden ist auch in wissenschaftlichen Studien bestätigt worden. Eine schnurrende Katze, ein zu Füßen ruhender Hund, das ist für viele der Inbegriff von Wohlgefühl. Fraglich wird es allerdings, wenn dies als kurzfristige Therapie betrachtet wird. So berichten Tierheime bundesweit von einem beunruhigenden Phänomen: Viele Menschen möchten sich für die Quarantäne ein Tier „ausleihen“. Solche Anfragen lassen befürchten, dass so manches kürzlich angeschaffte Tier lediglich als seelische Überbrückungshilfe herhalten muss - und mit dem Ende der Corona-Pandemie wieder abgegeben wird.

Doch hier ist Quedlinburg ein Positivbeispiel, das sich diesem problematischen Trend entzieht. Nach Angaben des Tierheims läuft die Tiervermittlung derzeit auf gewohntem Niveau. Vergangenes Jahr sei die Nachfrage nach Hunden zwar etwas angestiegen, aber auch hier gab es nur eine einzige Rückgabe. Dass sich ein neues Zuhause für ein Tier bisweilen als unpassend herausstellt, kommt allerdings auch in ganz normalen Zeiten vor.