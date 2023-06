Die UGG sorgt in Ballenstedt und Falkenstein für den Glasfaserausbau - und ist teilweise in Verzug. Bürgermeister Michael Knoppik spricht von einem sehr ambitionierten Vorhaben und einer richtigen Entscheidung.

Schnelles Internet: Darum dauert es in Ballenstedt und Falkenstein länger

Der Breitbandausbau in der Stadt Ballenstedt ist etwa ein halbes Jahr im Verzug.

Ballenstedt/Falkenstein/MZ - Die Stadt Ballenstedt war die erste Kommune in der Region, in der die UGG (Unsere Grüne Glasfaser) mit dem Breitbandausbau begonnen hat. Das war Anfang vergangenen Jahres. Nun hätte das schnelle Internet mit bis zu 1.000 Mbit pro Sekunde schon bei allen, die es in der Stadt hätten haben wollen, auch verfügbar sein sollen. Doch beim Breitbandausbau gibt es derzeit etwa ein halbes Jahr Verzug, sagt Bürgermeister Michael Knoppik (CDU) auf Nachfrage der MZ. „Die Verzögerungen sind augenscheinlich. Der Zeitplan ist abgelaufen und kann nicht mehr eingehalten werden.“