Quedlinburg/MZ - „Wir haben aktuell sehr viel draußen zu tun“, sagt Kerstin Held, Leiterin des Bauhofes der Stadt Quedlinburg. So sind die Fahrzeuge im Einsatz, um etwa Laub aufzunehmen und zu entsorgen, Baumpflegearbeiten durchzuführen, „wir machen sogar noch Asphalt in der Wegereparatur“, so die Bauhofleiterin.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen.