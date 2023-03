Die Lungenklinik Ballenstedt will sich von der Leiterin ihres Schlaflabors trennen. Wie es weitergeht und was das für Patienten bedeutet.

Ballenstedt/MZ - Gerüchte verbreiten sich schnell und weit: Selbst aus Halle habe er Anfragen bekommen, was mit dem Schlaflabor in der Lungenklinik Ballenstedt los sei, sagt deren Verwaltungsdirektor Andreas Sokoll. „Patienten rufen hier irritiert an. Es gibt Gerüchte, wonach das Schlaflabor umgezogen sei und seinen Betrieb in der Lungenklinik eingestellt habe.“