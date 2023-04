In Halberstadt haben sich bereits zum zweiten Mal in wenigen Tagen Männer verschiedener Gruppen geprügelt. Was dieses Mal der Auslöser war.

Eine Prügelei haben sich in Halberstadt Männer verschiedener Gruppen geliefert. Es ist bereits das zweite Mal innerhalb kurzer Zeit, dass die Polizei in der Stadt im Harz aus diesem Grund einschreiten musste. Symbolbild:

Halberstadt (vs) - Zu einer erneuten Schlägerei zwischen sechs Männern ist es am Montagnachmittag in Halberstadt gekommen - diesmal auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Klusstraße. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach kam es nach Meinungsverschiedenheiten zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen sechs Männern. Offenbar schlugen vier Männer auf zwei Männer im Alter von 18 und 27 Jahren ein, sodass diese leicht verletzt wurden.

Die Beamten haben zwei Beschuldigte im Alter von 19 und 25 Jahren ermittelt und gegen sie ein Strafverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet, heißt es weiter.

Nach ersten Erkenntnissen soll es um die Rückforderung eines geliehenen Geldbetrages gegangen sein.