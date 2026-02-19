Thomas Römer, seit 2024 Ortsbürgermeister von Schielo, ist am Dienstagabend als Ortsbürgermeister zurück- und aus dem Ortschaftsrat ausgetreten. Was ihn dazu bewogen hat, wie er auf seine Amtszeit blickt und wer nun Ortsbürgermeister von Schielo werden könnte.

Hat in etwas mehr als anderthalb Jahren als Ortsbürgermeister allerhand bewegt: Thomas Römer. Jetzt ist er zurückgetreten.

Schielo/MZ. - Leise hatte es sich angekündigt. In Form seiner Antwort auf die Frage, was er sich von 2026 erhoffe, auf Schielo bezogen. Vor einem Monat sagte Ortsbürgermeister Thomas Römer: „Dass es so weitergeht und sich die Leute gegenseitig helfen“, und dann schob er einen Nachsatz hinterher – „denn ich werde nicht ewig weitermachen können.“ Jetzt ist der Taxi-Unternehmer nach gut anderthalb Jahren als Ortsbürgermeister zurück- und aus dem Ortschaftsrat ausgetreten.