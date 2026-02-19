weather wolkig
Halle (Saale), Deutschland
  4. Rücktritt: Schielos Ortsbürgermeister legt sein Amt nieder – nach kurzer, intensiver Amtszeit

Rücktritt Schielos Ortsbürgermeister legt sein Amt nieder – nach kurzer, intensiver Amtszeit

Thomas Römer, seit 2024 Ortsbürgermeister von Schielo, ist am Dienstagabend als Ortsbürgermeister zurück- und aus dem Ortschaftsrat ausgetreten. Was ihn dazu bewogen hat, wie er auf seine Amtszeit blickt und wer nun Ortsbürgermeister von Schielo werden könnte.

Von Susanne Thon 19.02.2026, 11:55
Hat in etwas mehr als anderthalb Jahren als Ortsbürgermeister allerhand bewegt: Thomas Römer. Jetzt ist er zurückgetreten.
Schielo/MZ. - Leise hatte es sich angekündigt. In Form seiner Antwort auf die Frage, was er sich von 2026 erhoffe, auf Schielo bezogen. Vor einem Monat sagte Ortsbürgermeister Thomas Römer: „Dass es so weitergeht und sich die Leute gegenseitig helfen“, und dann schob er einen Nachsatz hinterher – „denn ich werde nicht ewig weitermachen können.“ Jetzt ist der Taxi-Unternehmer nach gut anderthalb Jahren als Ortsbürgermeister zurück- und aus dem Ortschaftsrat ausgetreten.