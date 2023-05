Schätze auf vier Rädern: Warum Oldtimer in Quedlinburg bestaunt werden können

Die Teilnehmer der VMA-Oldtimerausfahrt haben ihre Autos auf der Freifläche am Kleers in Quedlinburg aufgestellt.

Quedlinburg/MZ - Gegen 12.10 Uhr biegt am Sonnabendmittag der erste Oldtimer in die Quedlinburger Brechtstraße ein und rollt auf die Veranstaltungsfläche am Kleers. „Es ist der Älteste, der heute dabei ist“, sagt Uwe Birnbaum.