Denkmal im Harz Nach Einsturzgefahr: Was an Renaissance-Fachwerkhaus in Quedlinburg passiert

An dem denkmalgeschützten Haus Weberstraße 6 in der Welterbestadt Quedlinburg waren vor mehr als zwei Jahren Sicherungsarbeiten nötig. Jetzt hat es einen neuen Eigentümer. Was er plant und was jetzt beginnt.