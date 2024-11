Beliebtes Café im Harz Samocca in Quedlinburg geschlossen: Was die Lebenshilfe plant und Gäste erwartet

Im ehemaligen Café Samocca in der Langen Gasse in Quedlinburg im Harz laufen gerade Arbeiten. Was die Lebenshilfe Harzkreis-Quedlinburg umsetzt und was Gäste in wenigen Tagen erwartet.