Hedersleben/MZ - „Wir haben ein bewegtes Jahr hinter uns“, sagt Adolf Speck, Bürgermeister in Hedersleben: Es hat einen Wechsel in diesem Amt gegeben, aber auch der Sportplatz hinter der Grundschule ist so weit fertig geworden, und was aus der alten Schule werden soll, wurde weiter angeschoben.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.