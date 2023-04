Ab Donnerstag kann wieder im Erxleben-Haus des GutsMuths-Gymnasiums in Quedlinburg gelernt werden. Was mit der Sanierung entstanden ist.

Quedlinburg/MZ - In einigen Räumen wird am Mittwochnachmittag noch Unterrichtsmaterial eingeräumt, andere sind fertig und etwa mit Wimpeln und „Willkommen“-Schriftzügen geschmückt. „Wir legen am Donnerstagmorgen los“, sagt Veronika Dittmann, Schulfachliche Koordinatorin des GutsMuths-Gymnasiums in Quedlinburg.