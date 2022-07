Rückstand bei Ausbildungen Harzer Kameraden

Feuerwehrleute müssen sich für ihre Aufgaben fortbilden. Wie die Situation im Landkreis Harz und in der Feuerwehrschule des Landes ist.

Feuerwehrkameraden durchlaufen die Ausbildung zum Maschinisten an der Drehleiter. Jeder muss auch Prüfungsfahrten machen.

Landkreis Harz/MZ - Mit Handpumpen auf Wagen mit hölzernen Rädern, Lederhelmen und -eimern sowie Einreißhaken bekämpften Männer die Feuer in vorindustrieller Zeit. Heute sind die Brandbekämpfung und die weiteren Aufgaben der Feuerwehren durchgeplant und spezialisiert: Atemschutzgeräteträger wagen sich direkt an den verrauchten Bereich heran, an Motorsägen Ausgebildete entfernen umgestürzte Bäume von Straßen, Zugführer führen Einheiten, Maschinisten bedienen die Drehleiter. Jede ist eine wichtige, oft auch gefährliche Aufgabe, und darum brauchen Feuerwehrmänner und -frauen eine gute Aus- und Fortbildung.