Bürgermeisterwahl in Falkenstein/Harz Rico Röse will an die Rathaus-Spitze

Ortsbürgermeister, Stadtrat, Ortswehrleiter, Mitglied in mehreren Vereinen und Verwaltungsmitarbeiter: Die Freien Wähler haben Rico Röse aus Wieserode ins Rennen ums Amt des Bürgermeisters in Falkenstein/Harz geschickt. Was er mitbringt und vorhat.