Bürgermeisterwahl in Falkenstein

Falkenstein/Harz/MZ - Die Stadt Falkenstein/Harz bekommt einen neuen Bürgermeister: Rico Röse von den Freien Wählern hat in der Stichwahl am 2. April mit 65 Prozent – so das vorläufige Endergebnis – die Mehrheit der Stimmen bekommen. Auf die CDU-Kandidatin Susan Lawrenz entfielen 34,9 Prozent der Stimmen.