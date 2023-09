Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Blankenburg - Was tun, wenn Wanderer an schwer zugänglichen Stellen im Harz verunglücken? Auch in solchen Fällen rücken dann die ehrenamtlichen Retter der Harzer Bergwacht des Deutschen Roten Kreuzes an. Allerdings aus der Luft.