Restaurant in Ballenstedt wird nach Eduard Prinz von Anhalt benannt

Ballenstedt/MZ - „Ich glaube, es brauchte eine gewisse Zeit, bevor die Menschen, die in der DDR aufwuchsen, sich an einen Adligen gewöhnen und ihn akzeptieren konnten. Wir waren nicht gerade die Lieblinge des damaligen Geschichtsunterrichts“, sagt Eduard Prinz von Anhalt. Der heute 80-Jährige, 1941 in Ballenstedt geboren, kehrte nach der Wende in die alte Heimat zurück, wollte sich dort engagieren, Dinge voran bringen - und wurde keineswegs immer freundlich empfangen. Drei Jahrzehnte später ist das anders. Jetzt trägt sogar ein Restaurant in Ballenstedt seinen Namen: „Eduards“.