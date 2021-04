Renaultfahrer übersieht Pick-up

Quedlinburg - Zu einem Unfall kam es am Mittwoch auf der L66 bei Quedlinburg. Die beiden beteiligten Fahrer wurden dabei nur leicht verletzt. Ein 36-Jähriger befuhr mit einem Pkw Renault das Gewerbegebiet „Groß Orden“ in Richtung der A 36. Dabei übersah er gegen 15.50 Uhr beim Überqueren der L 66 einen Pick-up mit Leiteraufbau, der die L 66 aus Richtung Quedlinburg kommend befuhr, und stieß mit diesem zusammen. Der Renault prallte gegen ein Verkehrszeichen, das dann auf das Auto fiel. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Pick-up auf die Seite. Bei dem Unfall wurden der 36-Jährige sowie der 57-jährige Fahrer des Pick-up‘s leicht verletzt und durch den Rettungsdienst ins Klinikum gebracht. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von ca. 8.500 Euro. (mz)