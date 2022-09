Die Verbandsgemeinde Vorharz hat einen neuen Internetauftritt

Die Verbandsgemeinde Vorharz will im Internet präsenter werden. Der neue Auftritt kommt in moderner Optik daher. Und nicht nur das – es sind auch neue Funktionen dazugekommen.

Wegeleben/MZ - Eine kleine Brücke über die Selke in Hausneindorf, ein Bild vom Rathaus in Wegeleben, gefolgt vom Verwaltungsamt in Wedderstedt, die Bode bei Wegeleben und der Verwaltungssitz in Schwanebeck – diese idyllischen Ansichten aus den Mitgliedsgemeinden sind das Erste, was Besucher der neuen Homepage der Verbandsgemeinde derzeit zu sehen bekommen. Seit Ende August präsentiert sich die Visitenkarte der Verbandsgemeinde Vorharz wesentlich moderner und frischer als bisher.