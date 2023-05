„Reisen für Alle“ ins Welterbe: In Quedlinburg sind die ersten sechs Gütesiegel „Barrierefreiheit geprüft“ übergeben worden: Wer ausgezeichnet wurde.

Reisen ins Welterbe: Wer in Quedlinburg als „barrierefrei geprüft“ ausgezeichnet wurde

Minister Sven Schulze (r.) hat Gütesiegel „Reisen für Alle" an touristische Einrichtungen in Quedlinburg überreicht.

Quedlinburg/MZ - Stufenlose Eingänge, großzügige Bewegungsflächen in öffentlichen Bereichen, breite Türen, überwiegend gut begeh- und befahrbare Außenwege, barrierefrei konzipierte Zimmer mit ebenerdigen Duschen. Darauf können Gäste bundesweit zählen, wenn eine Einrichtung das Gütesiegel „Reisen für Alle“ erhalten hat. Sechs dieser Siegel sind am Donnerstagnachmittag in Quedlinburg verliehen worden.