Die Zahl der Sichtungen von unbekannten Flugobjekten nimmt jährlich zu. Hansjürgen Köhler beschäftigt sich seit 50 Jahren mit den Phänomenen. Auch in der Harzregion hat er im vergangenen Jahr so einiges entdeckt.

Rätselhafte Erscheinung am Himmel über Hedersleben

So stellen sich manche Menschen Aliens vor, die in Ufos im Weltall unterwegs sind. Mag sein, dass es tatsächlich außerirdisches Leben gibt.

Hedersleben/MZ. - Hansjürgen Köhler geht den Dingen gern auf den Grund. Vor allem, wenn es sich um Ufos handelt. Was manche Zeitgenossen am Himmel gesehen haben, erforscht er seit 50 Jahren. 2023 sind in seiner Cenap-Meldestelle im Odenwald mehr als 807 Sichtungen unbekannter Flugobjekte eingegangen.