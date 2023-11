Nach der Vielzahl der Straftaten in Harzgerode spricht sich Mario Arnold für eine Petition ans Land aus. Die Stadt listet Schäden auf. Und das sagt das Landesverwaltungsamt zum Fall.

Räte in Harzgerode fordern „pasapa“-Aus

Blick ins Wohnheim in der Augustenstraße, das 2021 in Betrieb ging. Das Foto entstand während des Umbaus.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ. - Nach den Zerstörungen und Gewaltattacken in Harzgerode, die von zwei 15- und einem 16-Jährigen ausgegangen sein sollen, fordern nun auch die Stadträte das Aus der schon länger in der Kritik stehenden und vom Verein „pasapa Mensch und Beruf“ getragenen Jugendhilfeeinrichtung, in der die Jugendlichen untergebracht waren.