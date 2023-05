Mit brutaler Gewalt haben Unbekannte vor dem Eingang einer Wernigeröder Augenarztpraxis randaliert. Ein Medikamentenautomat ist zerstört worden. Die Polizei ist vor Ort. Was die Attacke für die Patienten bedeutet.

Die Unbekannten schlugen vor der Augenarztpraxis in der Wernigeröder Mittelstraße zu.

Wernigerode - Entsetzen bei Augenarzt Dr. Ulrich Hufenbach. Unbekannte haben in der Nacht von Samstag auf Sonntag den Eingang seiner Praxis in der Mittelstraße in Wernigerode demoliert. Die Täter hatten es auf Bargeld abgesehen.