Ralph Wilkerling kandidiert bei Bürgermeisterwahl in Quedlinburg

Quedlinburg/MZ - Als Ort für das Foto hat sich Ralph Wilkerling bewusst den Brunnentempel am ehemaligen Kurzentrum in Bad Suderode und den dahinter liegenden Wald ausgesucht. „Der Mensch gehört selbst in die Natur. Die wird aber viel zu häufig so verändert, dass es uns passt. Die Natur braucht Freiräume, wo man sie so lässt, wie sie ist. Das ist der Wald.“ Und der Brunnentempel - der steht ebenso wie das ehemalige Kurzentrum, das Ralph Wilkerling gern zu einer Fasten-Entschlackungs-Heilanstalt entwickeln würde, für Gesundheit. Die ist ein zentrales Thema für den 36-Jährigen, der am 20. März zur Bürgermeisterwahl kandidiert und sich mit dem Wahlslogan „Für ein gesundes Quedlinburg“ um das Amt bewirbt.

